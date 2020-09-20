ابنة أصالة تحذف صورها مع خطيبها على "انستجرام" وتثير الجدل بشأن الانفصال

أثارت شام الذهبي ابنة النجمة السورية أصالة الجدل حول انفصالها عن خطيبها، حيث قامت بحذف صورة خطوبتها التي نشرتها شهر يوليو الماضى، كما ألغت متابعة خطيبها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، كما قال مصفف الشعر جو رعد في تصريحات تليفزيونية له إن أصالة أخبرته بموضوع انفصال شام عن خطيبها خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستلم" في لبنان، موضحا أنه عند سؤاله لأصالة عن موعد الزفاف قالت له إنه لا يوجد خبر حاليا، وأنهم "تركوا".

كما نشرت شام عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة لها علي البحر، مع تعليق غامض، حيث كتبت :"أحاول أن أذكر نفسي دائماً أنه أياً كان ما يحدث، فإن الغرض من هذه الرحلة عميق بداخلنا، وهذا هو ما يجب أن نوجه إليه طاقتنا. أن نتعافى من الداخل بدلاً من التركيز على السطح وأن نتذكر ألا نستسلم في معاركنا".

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شام

من ناحية أخري طرحت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستلسم"، أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات وألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

