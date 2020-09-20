الأرصاد تتوقع طقسا مائلا للحرارة غدا وأمطار بسيناء والعظمى بالعاصمة 34درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا ، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية .
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة ، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة ، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة ، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة ، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.
ويشهد اليوم الأحد ، شبورة مائية صباحا و طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 %.
كما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا ، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية .
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