اتحاد الكرة يفتح الباب للراغبين فى ترخيص الأكاديميات الخميس المقبل

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فتح الباب أمام الراغبين فى الحصول على تراخيص لأكاديميات كرة القدم بداية من الخميس المقبل 24 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر فتح الباب للحصول على تراخيص الأكاديميات وسداد الاشتراكات حتى 30 أكتوبر المقبل.

وأكد محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أنه سيكون من حق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة بمهرجانات ومسابقات الأكاديميات التى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم بداية من النصف الثانى لشهر نوفمبر 2020.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن الممرات الشرفية للأهلى فى المباريات المتبقية من عمر الدورى بعد حسم اللقب حرية شخصية للأندية التى ترغب فى ذلك، على أن يتم التنسيق مع مراقب المباراة قبلها، ولكن اتحاد الكرة لم يطلب هذا الأمر من الأندية بعد حسم الأهلى الدرع بشكل رسمى.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم تسليم الأهلى درع الدورى فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة، وتحديدا فى الأسبوع الـ34، تحسباً لعدم استكمال المسابقة لأى سبب قهرى خاصة أن الصراع مشتعل فى منطقة الهبوط ولم يتم حسمه.

فى السياق ذاته، هنأ اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر للمقاصة، النادى الأهلى بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بدرع بطولة الدورى المصرى للمرة الـ42 فى تاريخه. وقال محمد عبد السلام فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم"، الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "مبروك للنادى الأهلى وجماهيره على التتويج بطولة الدوري"، مؤكدا: "سوف نقيم ممر شرفى للاهلى فى مباراة اليوم بعد التواصل مع اتحاد الكرة".

