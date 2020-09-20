شرطة بيلاروسيا تعتقل 10 محتجين على الأقل فى مينسك

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن شرطة بيلاروسيا قولها إنها اعتقلت أكثر من عشرة محتجين في العاصمة مينسك اليوم الأحد. وكان المحتجون يتجمعون للمشاركة في مسيرة بالعاصمة ومدن أخرى، لمطالبة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي. وتخرج مسيرات احتجاجية ضخمة في شوارع بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس وأعلن لوكاشينكو فوزه بها لكن معارضيه يقولون إنها مزورة.



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