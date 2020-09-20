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شرطة بيلاروسيا تعتقل 10 محتجين على الأقل فى مينسك

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن شرطة بيلاروسيا قولها إنها اعتقلت أكثر من عشرة محتجين في العاصمة مينسك اليوم الأحد.

وكان المحتجون يتجمعون للمشاركة في مسيرة بالعاصمة ومدن أخرى، لمطالبة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي.

وتخرج مسيرات احتجاجية ضخمة في شوارع بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس وأعلن لوكاشينكو فوزه بها لكن معارضيه يقولون إنها مزورة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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