محور روكسى الجديد الحل السحرى للوصول إلى رمسيس فى 5 دقائق.. أنشئ على شريط الترام القديم مرورا بشارع المقريزى لتخفيف الضغط المرور...

شهدت محافظة القاهرة الفترة الأخيرة طفرة في الطرق حيث تم افتتاح عدد من المحاور المرورية الجديدة في وقت قليل جدا، لتحل أزمة الازدحامات المرورية في وقت قياسى، ومن بين هذه المحاور محور روكسى رمسيس الجديد والذى تم إنشاؤه في أقل من 3 أشهر ليختصر الطرق في 5 دقائق فقط من إشارة روكسى بمصر الجديدة حتى ميدان رمسيس، واستغلت محافظة القاهرة شريط الترام القديم في إنشاء محور مرورى يخفف الضغط على الطرق المؤدية لميدان رمسيس ومن بينها الخليفة المأمون لحل أزمة التكدس أمام جامعة عين شمس ومنطقة غمرة، بالإضافة إلى إزالة 24 منزل وتعويض السكان بوحدات بديلة بمدينة بدر.

تجربة المرور على المحور المرورى الجديد ستنقلك من ميدان روكسى إلى ميدان رمسيس في 5 دقائق فقط، حين أن الطريق ليس به أى تقاطعات ولا يوجد رسوم للمرور عليه، وهى خطوة جديدة لتسهيل الطريق بين العاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويبدأ المحور الجديد من إشارة روكسى حيث يظهر لقائد السيارة اتجاهين منهم اتجاه يمين هو محور روكسى رمسيس والاتجاه شمالا وهو طريق الخليفة المأمون، وقبل كوبرى القبة يظهر مدخل يمين يتم الدخول به واستكمال الطريق حتى نهايته لتخرج عند طلعة كوبرى أكتوبر الموجود عند غمرة ويتم استكمال الطريق لرمسيس في الجزء المشترك والذى تم توسعته بمكان شريط الترام والذى ساهم في تخفيف الزحام في تلك المنطقة من غمرة لرمسيس.

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وخلال إنشاء المحور تم حصر وإزالة 24 عقار بها 50 أسرة و27 محلا، وكذلك سوق الزعفران، وتم تسكين السكان بشقق بديلة بمنطقة بدر، والطريق يجعلك تتجنب الكثير من الأجزاء التى تعانى من الاختناق المروري الدائم وخاصة فى أوقات الذروة ومن هذه الأجزاء الطريق أمام جامعة عين شمس وميدان العباسية ومحطة الدمرداش واختناقات ما قبل كوبرى غمرة، ويعتبر الطريق موازيا لطريق الخليفة المأمون بدون تقاطعات.

وانتهت محافظة القاهرة من دهان العقارات المطلة على محور روكسى الجديد بالتزامن مع تشغيله أمام حركة المرور، لتظهر العقارات المطلة عليه بشكل حضارى ولون موحد، كما أن المحافظة وسعت المحور بإزالة عدد من العقارات الملتصقة به ووفرت وحدات بديلة ومحال للمتضررين، ويأتي المحور ضمن خطة تطوير العاصمة وفتح شرايين جديدة للربط مع الطرق الرئيسية وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء طرق تستوعب الكثافات المرورية المتوقعة بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.