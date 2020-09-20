رمضان صبحى يظهر بحقيبتين فى بيراميدز ويشير لرقم 100.. ومتابعوه: قبض

ظهر رمضان صبحي ، لاعب الأهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي، فى أحدث صورة له عبر حسابه على إنستجرام، حيث نشر صورة يحمل خلالها حقيبتين، واكتفى بإيموشن رقم 100، وهو ما أثار تكهنات الكثيرين من متابعيه خلال التعليقات حول حصوله على قيمة راتبه مع الفريق السماوى، حيث سبق وكشفت العديد من التقارير أن قيمة راتب رمضان صبحى فى بيراميدز تصل إلى 100 مليون جنيه.



رمضان صبحى فى أحدث صورة له

من ناحية أخري عرض نادى بيراميدز اللقطات الأولى لظهور رمضان صبحي جناح الفريق الجديد فى أول مران له بقميص الفريق، والذى أقيم فى الملعب الفرعى للدفاع الجوى، وظهر رمصان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز تمهيداً لتجهيزه لمنافسات الموسم الجديد، بعدما أعلن النادى تعاقده مع قائد منتخب مصر الأولمبى لمدة 5 سنوات بداية من الموسم الجديد، وحصل اللاعب بعدها على فترة راحة سلبية قضاها فى دبى.

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وبدأ رمضان صبحي تدريباته مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذى من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل، حيث يعد مران أمس السبت، بمثابة أول ظهور لجناح الفريق الجديد الذى انضم إليه لتعزيز الخط الأمامى للفريق فى الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى للأهلى ليقوم بيراميدز لضمه.

ورحل رمضان صبحى مؤخراً من الأهلى وفضّل الانتقال لنادى بيراميدز، وأصاب قرار رمضان صبحى بالرحيل لبيراميدز جماهير الأهلى بصدمة لأن إدارة القلعة الحمراء كانت قد أنهت الاتفاق مع النادى الإنجليزى بالإبقاء على اللاعب مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه إسترلينى استناداً لموافقة رمضان أكثر من مرة قبل أن يتراجع اللاعب ويُقرر الرحيل لبيراميدز. فيما كشف محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الأهلى، أنه يشعر بالحزن على مسيرة رمضان صبحى بعد رحيله عن القلعة الحمراء، وقال محمد هانى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كل لاعب له قراراته وأحترم قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى والانتقال لبيراميدز وأنا مش زعلان منه أنا زعلان عليه، كان نفسى يكمل فى الأهلى، رمضان شخصية نظيفة ونجم كبير فى الملعب وجوده فى الأهلى كان يساعده على استكمال مسيرته والتتويج ببطولات وتحقيق إنجازات تاريخية ". وعن رحيل أحمد فتحى قال محمد هانى، "الناس بتقول رحيل أحمد فتحى أسعدنى بالعكس، الجوكر نجم كبير بتعلم منه ومنافسته تخلينى الأفضل، ولولا وجوده فى الأهلى مكنش محمد هانى وصل للمستوى ده، وهو عنده 24 سنة بس كنت بسأل نفسى ليه مبقاش زيه وأطور نفسى كل يوم، ولما يمشى أحمد فتحى لازم اتعب أكتر واجتهد أكتر عشان الوضع هيختلف".



