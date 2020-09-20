غمزاتك حلوه موت.. تعرف على كلمات أغنية "أصلى ولا صينى" لـ عمر كمال وسامر أحمد

يطرح المطرب عمر كمال ديو جديد يجمعه بالمطرب سامر أحمد، والتى تحمل عنوان "أصلى ولا صينى"، الأسبوع المقبل على يوتيوب، والأغنية كان مقررا طرحها فى عيد الأضحى الماضي، وهى من كلمات سامر أحمد، وألحان وليد سامى، وتوزيع الموسيقى أسامة عبد الهادى، وينشر "اليوم السابع" كلمات دويتو "أصلى ولا صينى" :"غمزاتك حلوه موت..وخدودك زى التوت..مضروب على زبادى..تمك عسل منقوط..عالقلب على طول بيفوت يأحلى من حياتى..ملكتينى فى ثانيتين لخبطتينى نسيت انا مين ولا لبنانى".

من ناحية أخرى، طرح مؤخرا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، التى طرحها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية.

وتعليقاً على الحفل الغنائى الذى أقامه حسن شاكوش وعمر كمال فى تونس، قال نقيب الموسيقيين هانى شاكر: "أولاً هما غنوا وفى مكان صغير جداً.. تقدر تقول كباريه مش حفلة فى مسرح كبير وعدد الحضور صغير"، مشيراً إلى أن النقابة لا تملك أن تمنع تصرف تونس فى أمورها الداخلية ومن حقهم إقامة حفلات، مضيفاً: "من حق الشعب التونسى أن يقيم الحفلات".



