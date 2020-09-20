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لماذا سقطت دعوات الإخوان للحشد فى 20 سبتمبر؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

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أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن سقوط دعوات الحشد الإخوانى التى دعا لها الإخوانى الهارب محمد على للسنة الثانية على التوالى، هو نتيجة لعدة أمور، منها: قدرة أجهزة الأمن على اختراق هذه الجهات والتعامل معها باحترافية.

 

وأشار إلى أن إلقاء القبض على محمود عزت جاء فى هذا الإطار، بالإضافة إلى تعامل الأجهزة الأمنية بطريقة متفردة.

 

وأوضح أن الخطاب الإعلامى الذى اتبعه محمد على وبعض القنوات المعادية وأشهرها الجزيرة هو خطاب عشوائى، مشيرا إلى أن اللقاء الذى أجراه إبراهيم منير مع عزام التميمى خلال الـ48 ساعة الماضية كان يقود إلى نفس النتيجة.

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وأوضح أن من بين أسباب فشل دعوات الإخوان اليوم هو الإخفاقات المتتالية لجماعة الإخوان وفطنة المواطن المصرى فى عدم التجاوب مع هذا الإعلام الموجه المضلل.

 

ولفت إلى أن الجهات المانحة والممولة للإخوان ستستمر فى هذا الأمر ومحاولة استثمار توقيتات معينة لمناكفة الدولة المصرية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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