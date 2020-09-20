الإنتاج الحربي يهدر ركلة جزاء أمام الجونة فى الدقيقة 9 .. فيديو

أهدر محمد بازوكا لاعب الإنتاج الحربي ، ركلة جزاء فى الدقيقة 9 ليمنع فريقه من التقدم أمام الجونة في المباراة التي تجمعهما على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في مثلهم وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي على النحو التالي ، حراسة المرمى:أحمد يحيى، وخط الدفاع: علاء سلامة، أحمد صابر، محمد بازوكا وأحمد شديد قناوي ، وخط الوسط: غنام محمد، أحمد مجدي وعبد الرحمن شيكا ، وخط الهجوم: محمد فييرا، أمادو نياس ومحمد رجب.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر، مصطفى الجمل، أحمد دويدار، علي فتحي، عبد الرحمن أحمد، محمد عادل، محمد شوقي غريب، باسم مرسي وفاضل شريف.

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فيما جاء تشكيل الجونة كالتالى .. محمود الغرباوى و محمد نجيب ومحمود الجزار و جوناثان و الآن و أكرم توفيق و أوكا و أحمد حمدي و عمرو بركات و اسلام عبد النعيم و والتر بواليا..



