"أوبرا الإسكندرية" تجرى اختبارات لضم مطربين وعازفين جدد لفرق الموسيقى العربية

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر ، عن إجراء اختبارات لضم مجموعة من المطربين والعازفين الجدد من الجنسين ممن تتراوح اعمارهم بين 18 حتى 30 عاما .

وقالت الفنانة جيهان مرسى ، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، فى بيان صادر اليوم، إنه بالنسبة لاختبارات الأصوات الجديدة، سوف يؤدى المتقدم أمام اللجنة أغنية من التراث الى جانب أغنية حديثة، أما العازف يشترط أن يملك القدرة على قراءة النوتة الموسيقية، مشيرة الى أن تسجيل الطلبات يتم بمكتب الادارة المركزية للموسيقى الشرقية بالأوبرا من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء وتم تحديد 15 نوفمبر المقبل كآخر موعد لتلقيها .

وكانت دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية، نظمت حفلا فنيا لـ"فرقة عبدالحليم نويرة" للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر حيث قدم نجوم الأوبرا باقة متنوعة ومختارة من أعمال الموسيقي العربية الخالدة التي أطربت الحاضرين و التى ابدعها كبار الملحنين سيد درويش.. محمد عبد الوهاب.. سيد مكاوي.. الأخوين رحبانى.. محمد الموجي.. فايد محمد فايد.. محمد سلطان.. فؤادحلمي.. عبدالعظيم محمد.. ومحمد القصبجي منها نسم علينا الهوى.. حلوين من يومنا والله.. عنابي.. حمال القاسية.. العوازل..من قد ايه كنا هنا..الشيطان.. سوق الحلاوة جبر.. في قلبي غرام.. يا حلو صبح.. بتسأل ليه عليا..غريب يا زمان أداء كل من كنزي، إبراهيم راشد، ايه عبدالله، محمد حسن، مصطفي النجدي ونهاد فتحي .

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يذكر ان دار الاوبرا المصرية يتبعها 5 فرق للموسيقى العربية هى عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الموسيقى العربية للتراث، القومية العربية للموسيقى، الانشاد الدينى واوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى .



