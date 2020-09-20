"محدش نزل".. السخرية من فشل الإخوان فى الحشد للتظاهرات: فاشلون فى كل مكان

دشن رواد موقع تويتر، هاشتاج "محدش نزل" وتصدر الترند المصرى، يوم الأحد، للسخرية من فشل الإخوان فى الحشد للتظاهرات اليوم الأحد، وللرد على دعوت الفوضى التى أطلقتها الجماعة الإرهابية، والتى قوبلت برفض شديد من بين أطياف المجتمع المصرى ككل، الذى يرفض الفوضى.

وغرد رواد تويتر على الهاشتاج، للسخرية من الدعوات الفاشلة، وفشل الحشد للتظاهر وتنفيذ مخططات الفوضى، وقال أحد المغردين :" الخونة عارفين لو نزلوا هايضربوا بالجزم الشعب المصرى كله مع السيسي حبيب قلب المصريين افهموا بقى ياأغبياء بنحبك ياسيسي وكلنا معاك لأخر العمر".



التدوينات



الهاشتاج

فيما غرد آخر :" ثورة يعنى ايه ثورة يعنى الإخوان الخرفان تعيش الوهم والشعب هو الإرادة المتحدى الحقيقى شعب مصر العظيم شعب واعى بيقدر جهود الشرطة والجيش فى خدمتهم تحيا مصر"، فيما قال آخر: "تنظيم الإخوان الإرهابى فاشلين فى كل مكان ومنبوذين ومكشوف كل الاعيبهم فى كل مكان سوى فى مصر أو اليمن"، وقال آخر: "مفيش حد فاضي ينزل يضيع وقته أو يخرب في بلده تاني !".

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هاشتاج محدش نزل

وواصل المدونين التعليق عبر الهاشتاج فقال أحدهم :"طبعاً محدش نزل كالعادة، الخرفان ملوك التريندات .. كل مرة ثورتهم تنجح بس مواقع التواصل، الغباء لا دين له"، فيما غرد آخر :" السيسى بيحرق دم تركيا وقطر تعيش ياغالى وتحرق دمهم كمان وكمان".



التغريدات



الهاشتاج

وقال آخر :"قناة الخنزيرة عمالة تكرر ف ڤيديو مدته أقل من دقيقتين لشوية همج بلطجية كسروا عربية الشرطة .. ولما حسوا أن الفيديو خلاص اتهرى قلبوا على مظاهرة فى اليونان بتحتج على لاجئين فى مخيم آخر الدنيا محدش يعرف تفاصيله أصلا".

وفى سياق آخر دشن رواد موقع تويتر مؤخرًا هاشتاج اجتاح الموقع حمل اسم : "السلام للسيسى كمل الشعب معاك"، حيث تحدثوا فيه عن كامل دعمهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تغريدات عديدة جعلت الهاشتاج يتصدر ضمن التريندات الأولى على المواقع مؤخرًا، وذلك ردًا على دعاوى البعض ممن يعادوا الدولة المصرية فى زعزعة استقرار مصر إلا أن تلك الدعاوى فشلت كالعادة.

