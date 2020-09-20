فضح أحد المواطنين المصريين قنوات الإخوان التحريضية، عندما وصف جماعة الإخوان بأنهم مجموعة من الكلاب، التى لن تعود إلى مصر مرة أخرى، وهو الأمر الذى تسبب فى انفعال مذيع الإخوان الذى سبه.
وقال أحد المواطنين المصريين، خلال اتصاله بتلك القناة، إن الإخوان وقياداتها لن تعود إلى مصر مرة أخرى، وأنهم مجموعة من الكلاب، لينهار مذيع القناة الإخوانية.
ولم تكف قنوات الجماعة الإرهابية، والتى تبث من خارج البلاد بتمويل قطري وتركى عن ترويج الشائعات والأكاذيب لخدمة أغراض بعينها، ورغبة من القائمين عليها ومموليها فى زعزعة استقرار هذا البلد، ومع كل إنجاز يتحقق لا تمتنع الجماعة الإرهابية بأذرعها الإعلامية عن ترويج الأكاذيب بشأنه، ولكن ثقة في الإرادة السياسية وحبا في هذا الوطن، سريعا ما تنكشف ألاعيبهم وتفشل محاولاتهم الخبيثة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مصرى يتصل بقناة إخوانية لفضح الجماعة: أنتم كلاب ولن تعودوا إلى مصر .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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