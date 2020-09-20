فضيحة لـ"جزيرة الشيطان" أذاعت فيديو لسيارة نقل أموال باعتبارها استنفار أمنى بالقاهرة

فضحت قناة إكسترا نيوز، قناة الجزيرة القطرية، التى ادعت أن هناك استنفار أمنى فى محافظة القاهرة تزامنا مع دعوات التحريض فى 20 سبتمبر، وتصوير سيارة نقل أموال على أنها سيارة أمن مركزى.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، أن القناة القطرية ادعت أن قناة نقل الأموال هى سيارة أمن مركزى، إلا أن الصورة تفضح أكاذيب القناة القطرية حيث أن السيارة نقل أموال ولا علاقة لها بالأمن المركزى.

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وقبلها فضحت قناة إكسترا نيوز، ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة القطرية التى ادعت وجود مظاهرات فى محافظة الإسكندرية اليوم، وهو ما نفاه مراسل إكسترا نيوز فى الإسكندرية، حيث تم تصوير الشوارع وهى خالية من أى مظاهرات على الإطلاق.

وعرضت قناة إكسترا نيوز، أراء المواطنين فى محافظة الإسكندرية الذين كذبوا قناة الجزيرة القطرية، أكدوا أنه لا يوجد أى مظاهرات خرجت من المحافظة، مؤكدين أنه لا يوجد أى تجمعات على الإطلاق فى المحافظة.

