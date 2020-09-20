فرنسا تسجل 10569 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 10569 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأحد نزولا من عدد قياسي 13498 في اليوم السابق.
وقالت وزارة الصحة إن عدد من توفوا في فرنسا بكوفيد-19 ارتفع إلى 31585 من 31274 أمس السبت. والعدد الإجمالي للحالات الآن 453763 حالة.
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