أكد الأمن العراقى، أنه لا خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد مساء اليوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وسقط صاروخ من نوع "كاتيوشا" بالقرب مطار بغداد الدولي، في ثانى هجوم يستهدف المطار خلال هذا الشهر حيث شهد يوم 10 سبتمبر الماضى سقوط صاروخ من نفس النوع يستهدف المطار. وفي ثلاثة حوادث منفصلة مطلع الشهر الجارى، سقطت عدة صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار، أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية، ولم تسفر تلك الهجمات أيضًا عن إصابات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد دون خسائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.