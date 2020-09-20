بيراميدز يحتفل بدخول جون أنطوى نادى الـ 100 هدف فى الدورى.. صور

احتفل الجهاز الفني والإدارى والطبي لنادى بيراميدز بتخطى الهداف الغانى جون أنطوى لمائة هدف فى الكرة المصرية خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها، وبات أنطوى يمتلك 102 أهداف سجلهم مع الأندية المصرية حتى الآن منذ بداية مسيرته في مختلف البطولات كان آخرهم، هدفيه في شباك نادي وادي دجلة، واحتفل الفريق بالهداف الغاني على هامش المران بملعب الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الحدود غدا في الدوري الممتاز.

ويعد الغانى أنطوى، من أبرز اللاعبين الأفارقة فى صفوف الفريق السماوى وأحد الأعمدة الأساسية، كما أنه من أبرز اللاعبين فى الدورى المصرى بالوقت الحالى بشكل عام، لاسيما أنه من أكثر الأفارقة الذين أحرزوا أهدافًا فى "الإجيبشن ليج" على مدار مشاركاته مع أكثر من فريق، وهم مصر المقاصة والإسماعيلى والأهلى وبيراميدز.

جون أنطوى توج مع الأهلى بثلاث بطولات، حيث حصد لقب الدورى المصرى مرتين فى موسمى 2015 / 2016، و2016/ 2017، كما توج بكأس السوبر المصرى فى 2015 / 2016. وعاش أنطوى أفضل فتراته فى الدورى المصرى مع المقاصة، بعدما سجل 37 هدفًا خلال عامين ونصف، أما تجربته مع الأهلى لم تنجح حيث سجل 3 أهداف فقط بالدورى فى عام ونصف. بدأ جون أنطوى، مشواره مع الدراويش فى موسم 2012-2013، وأحرز خلاله 5 أهداف، وفى موسم 2013-2014، حصل اللاعب الغانى على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفًا بفارق هدفين عن عمرو جمال لاعب الأهلي. Advertisements وسجل أنطوى 12 هدفًا مع الإسماعيلى فى موسم 2014-2015، قبل أن يرحل بعدها للاحتراف فى الشباب السعودى لمدة 6 أشهر، ليعود بعدها من جديد للدورى فى موسم 2015-2016، عندما انتقل لصفوف الأهلى وسجل هدفين فقط. فى موسم 2016-2017، لعب فى البداية مع الأهلى وأحرز هدفًا، قبل الانتقال للمقاصة فى الميركاتو الشتوي، وسجل 10 أهداف مع الفريق الفيومي. وبدأ أنطوى مسيرة التألق مع المقاصة فى موسم 2017-2018 بعدما سجل 16 هدفًا، بجانب 11 هدفًا فى الموسم الماضى 2018-2019. وأصبح أنطوي الهداف التاريخى للمقاصة فى الدورى المصرى بعد تجاوز الثنائى نانا بوكو وأحمد الشيخ، وانتقل جون أنطوى فى بداية الموسم الحالى لصفوف بيراميدز.



