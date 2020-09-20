ليفربول ضد تشيلسي.. كلوب: لم نستعد جيدًا والمباريات على ملعب البلوز صعبة

أكد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، أن مواجهة الريدز ومضيفه تشيلسى كانت جيدة من الفريقين، وذلك بعد فوز فريقه بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى.

وقال كلوب فى تصريحات عقب اللقاء :"دائمًا ما يكون اللقاء صعب هنا، أحببت الشوط الأول، كلا الفريقان أرادا اللعب، الصناعة والدفاع، كانوا الفريق المسيطر بدون أهداف ولكن اللقاء تغير فى نهاية الشوط الأول وكان ذلك جيدًا بالنسبة لنا، كان علينا التأقلم على ما حدث."

وتابع قائلا :"لم نتمكن من الاستعداد لمباراة تشيلسى، لذلك كان علينا أن نعمل بشكل جيد فى المباراة، الشوط الثانى كان مباراة أخرى، لقد تركناهم يركضون خلف الكرة وسجلنا الأهداف."

وواصل قائلا :"قررنا إدخال تياجو مبكرًا لأن اللقاء كان 10 ضد 11 وهو لاعب بإمكانه التحكم فى رتم المباراة. كانت بداية مميزة له وساعة اللاعبين بشكل كبير. اليسون؟ تحدثت معه حول القوانين، دائمًا ما يقوم الحارس بالتحرك قبل تسديد جورجينيو، حافظنا على نظافة شباكنا وهذا ما أردناه."

واختتم قائلا :"فيرنر؟ لاعب جيد، لا يوجد أى تكتيكات بإمكانه ايقافه عندما يملك الكرة ولكن فابينيو قدم أداء رائع، إن لم يسجل ساديو الهدفين لكان فابينيو رجل اللقاء."

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افتتح السنغالى ساديو مانى النتيجة فى الدقيقة 50 من ضربة رأس رائعة إثر عرضية متقنة من روبرتو فيرمينو، وأضاف مانى الهدف الثانى بعدها بأربع دقائق فقط، إثر خطأ فادح من الحارس الإسبانى كيبا أريزابالاجا.

وأهدر الإيطالى جورجينيو ركلة جزاء للبلوز فى الدقيقة 75.

وافتتح الريدز حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بفوز قاتل على ضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى للبريميرليج بالموسم الكروى الجديد 2020-2021، لريفع رصيده إلى 6 نقاط فى المركز الثالث بفارق هدف عن إيفرتون المتصدر.

وكان تشيلسى قد حقق الفوز على مضيفه فريق برايتون، بنتيجة 3-1، فى الجولة الأولى ليتوقف رصيده عند 3 نقاط فى المركز العاشر.



