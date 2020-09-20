أشرف صبحى: وزارة الرياضة تتكفل بعدد كبير من قدامى الرياضيين

أكد أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة ، أن الوزارة تدعم عدد كبير من قدامى الرياضيين ، وتمنحهم معاشا شهريا ، بالإضافة الى عدد كبير في الحالات المرضية ، ولكن ليس بنفس شكل الدعم الذى يقدم لمؤمن زكريا خاصة وأن اللاعب يٌعد حالة خاصة نظرا للظروف الطارئة التي يعرفها الجميع ، وندعو الله أن يشفيه ، و الجميع يسانده ويدعمه حتى تمر هذه الأزمة .

وقال صبحى في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه من ضمن تكفل الوزارة بعدد كبير من الرياضيين ، التكفل بمصاريف الجنازة في حالات الوفاة ، و أعلن انه سيتم قريبا تقديم أمر جديد للرياضيين القدامى الفترة المقبلة .

وكان وزير الرياضة كشف عن تقديم كامل الدعم الى مؤمن زكريا لاعب الأهلى ، في أزمته الصحية ، و الموافقة على كافة الاجراءات التي يتخذها مجلس إدارة النادى الأهلى ، بخلاف الدعم المالى للاعب قائلا : قائلا : اى إجراءات من النادى تخص دعم مؤمن زكريا موافقون عليها "

كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، منظمى حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021، وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير لمنظمى ومقدمى حفل قرعة البطولة والذى شهدت ردود أفعال عالمية موجها رسالة حب للموسيقار عمرو خيرت على إبداعاته فى القرعة.

