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الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وانخفاض نسب الرطوبة

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قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الرطوبة اليوم ما زالت مرتفعة وهو ما أدى لظهور شبورة مائية في الصباح الباكر.

 

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة بالنسبة للقاهرة 35 درجة مئوية، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة في الجو يزيد من الإحساس بارتفاع درجة حرارة الجو.

 

وتوقعت بدء انخفاض تدريجي من الغد، حيث تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 34، بينما مع نهاية الأسبوع ستصل لـ32 درجة مئوية، ويبدأ فصل الخريف رسميًا وجغرافيًا يوم الأربعاء المقبل، على أن تنخفض نسب الرطوبة ودرجات الحرارة تدريجيًا وهو ما يعني تحسن في الأحوال الجوية.

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وتابعت أن هناك فرصا لسقوط أمطار بداية من اليوم، على السواحل الشمالية للبلاد، بالإضافة للسواحل الغربية والشرقية، على أن تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة الشدة، وهناك فرص لسقوط أمطار أيضًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أثناء ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتصل فيها إلى 23 درجة.

 

واختتمت إيمان شاكر حديثها، بأن درجة الحرارة المحسوسة أعلى من درجة الحرارة العادية نظرًا لارتفاع نسبة الرطوبة، على أن تنخفض بداية من يوم الثلاثاء المقبل بنسبة 70 %، لافتة إلى أن درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة، وشمال الصعيد من 36 لـ37 درجة، في حين أن جنوب الصعيد من 43 إلى 44 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 31 درجة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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