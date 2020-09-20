شبانة لتليفزيون اليوم السابع: الرغبة" تحسم صفقة محمد ابراهيم للأهلي.. ووحيد يطلب الرحيل

كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون اليوم السابع أن محمد براهيم صانع ألعاب مصر المقاصة سلم ناديه رغبة مكتوبه تؤكد رغبته في الانتقال للأهلي بداية من الموسم المقبل وتفضيله على عرض بيراميدز والعروض الخليجية الأخري التي تلقاها مؤخرا، ووقع محمد ابراهيم للأهلي بشكل رسمي، الا انه ينتظر اتفاق الأهلي والمقاصة لانهاء اجراءات انتقاله.

أكد محمد شبانه في تليفزيون اليوم السابع أن محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة أكد لمحمود الخطيب رئيس الأهلي ان ناديه لن يقف عقبة امام رغبة اللاعب ،مؤكدا ان هناك جلسة ستجمع مسئولي الناديين لتحديد المقابل المادي الخاص بالصفقة.

وأضاف محمد شبانة أن محمود وحيد ظهير ايسر الفريق طلب الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة في الموسم الجديد في ظل خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، واكد وحيد انه في حالة استمرار فايلر على رأس الجهاز الفني للأهلي بالموسم الجديد فسيطلب الرحيل بشكل رسمي خاصة وانه يعد الخيار الثالث في الجبهة اليسري بعد علي معلول وأيمن أشرف بالنسبة لفايلر ومعاونيه.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.



