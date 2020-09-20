سمير غانم لـ"اليوم السابع": صحتى زى الفل ولا أعانى من أمراض

نفى النجم الكبير سمير غانم الأخبار التى ترددت بتدهور صحته خلال الساعات الماضية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أنا الحمد لله صحتى زى الفل ولا أعانى من أى شيء، وسمعت ناس كتير تقول إننى مريض وهذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة"، مضيفا أنه يتواجد حاليا فى منزله وصحته جيدة.

من ناحية أخرى، يظهر النجم الكبير سمير غانم فى فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم، ويقدم دور والدها خلال أحداث الفيلم، ويكون بجوارها طول الوقت، خاصة أنها تتعرض لكثير من المواقف الصعبة والمطاردات بشكل كوميدى من الفنانة لوسى، التى تجسد دور بلطجية خلال الأحداث.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم، بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا، على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمى سمير غانم ولوسى وآخرين، وتأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وعرض مؤخرا للفنان سمير غانم مسرحية "الزهر لما يلعب" ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.

