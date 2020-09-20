سامي قمصان لتليفزيون اليوم السابع: استراتيجية جديدة لإشراك الأساسيين بالمباريات المتبقية فى الدوري.. تأجيل قبل نهائي إفريقيا له ...

أكد سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي، في حواره مع عبر تليفزيون اليوم السابع، أن الموسم الحالي يعد من أصعب المواسم التي مرت بتاريخ النادي على مر السنوات الماضية، لافتا إلى أن الفريق واجه تحديات كبيرة هذا الموسم منها أزمة كورونا التي أثرت على الجميع.

وأضاف قمصان، أن النادي الأهلي يمتاز بالتخطيط الاحترافي، وهو ما ساعدنا على تجاوز آثار أزمة كورونا سريعا، بدليل حسم الدوري قبل نهايته بـ 7 أسابيع كاملة، حيث وقع الاختيار من البداية على تشكيل إدارة فنية متميزة بقيادة رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير أداء اللاعبين بشكل واضح، والاعتماد على جميع اللاعبين.

ووجه قمصان الشكر لجميع أعضاء المنظومة، بدءا من مجلس الإدارة ومرورا بالجهاز الفني واللاعبين، وانتهاء بالعاملين داخل النادي الأهلي، فالجميع ساهم في هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لتاريخ النادي.

ووجه المدرب المساعد تحية خاصة لجمهور النادي الأهلي، الذي دعم الفريق بكل قوة على مدار مشوارنا بالدوري الممتاز، ولعل احتفاظنا باللقب للعام الخامس على التوالي والمرة 42 في تاريخنا يعد دليلا على عظمة النادي الأهلي وعراقته.

وأعرب المدرب المساعد للنادي الأهلي، عن تعجبه من بعض السخافات التي يرددها البعض بشأن حصول الأهلي على بطولة الدوري التي باتت البطولة الملاكي للفريق الأحمر.

وشدد قمصان على أن النادي الأهلي لا ينظر للأمور الصغيرة التي يسعى البعض لافتعالها من أجل التأثير على مسيرة الفريق، وذلك ردا على ما يردده البعض بأن هناك "بطولات حرام"، لافتا إلى أن البطولة لا يتم حسمها في مباراة واحدة لكي يتم ترديد تلك الأقاويل، كما أن هناك تقنيات متطورة مثل الـ Var التي تؤدي في النهاية لجعل النتيجة حيادية بعيدا عن أي تدخلات.

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وأشار قمصان إلى أن وجود تقنية الـ VAR ساهمت في ترسيخ مبدأ العدالة بين جميع الفرق، وهو ما يؤدي لخلق شعور بالارتياح لدى اللاعبين.

وحول استمرار فايلر مع الفريق أو رحيله، أكد قمصان أن هذا الأمر يعود للمدرب نفسه، لكن تصريحات فايلر ومخططاته المستقبلية تشير لطموحه ورغبته في الاستمرار مع فريق قادر على تحقيق البطولات، ويجب أن يتذكر الجميع أن النادي الأهلي بمن حضر، فالنادي هو الذي يصنع تاريخ المدربين واللاعبين وليس العكس، وقال "نمر بمرحلة استقرار فني نتمنى استمراره من أجل حصد المزيد من الألقاب".

وكشف سامي قمصان المدرب المساعد للنادي الأهلي، أن المباريات المتبقية في الدوري ستشهد تطبيق سياسة جديدة في مشاركة اللاعبين وقال "نرغب في منح بعض اللاعبين بعض الراحة من أجل تأهيلهم لمواصلة المسيرة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب ذلك لدينا لاعبين عائدين من الإصابة ويحتاجون للتأهيل من خلال منحهم مباريات وإشراكهم بها، بجانب وجود لاعبين لا يشاركون بشكل أساسي ويحتاجون لفرصة المشاركة".

ولمّح قمصان، إلى أن التركيز حاليا يتجه نحو بطولة إفريقيا خاصة مع وجود رغبة كبيرة لدى الجميع من أجل حصد اللقب الغائب عن الفريق منذ سنوات، وللتأكيد على سيادة النادي الأهلي للقارة الإفريقية.

وأشار المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى أن قرار تأجيل مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا له شقين، الشق السلبي هو أن النادي الأهلي كان أكثر جاهزية من الوداد المغربي، وبالتالي دخلنا في فورمة المباريات سريعا، أما الجانب الإيجابي فهو أننا كنا نحتاج للتركيز في الدوري وحسمه، بجانب عودة مجموعة من اللاعبين المصابين الذين سيلعبون دورا كبيرا مع الفريق خلال المباريات الإفريقية.

وحول نية الجهاز الفني لتدعيم بعض المراكز خلال الفترة المقبلة، أوضح قمصان أن الأهلي اعتاد التفكير في كل خطوة حتى نهايتها دون الالتفات لأمور أخرى، حيث أن الفريق حاليا متكامل ولدينا لاعبين كبار في كافة المراكز، وما زال لدينا بطولات لم تنته بعد، أما بعد ذلك فبالتأكيد سنقوم بنقل وجهة نظرنا للإدارة التي ستقوم باتخاذ القرارات المناسبة، وخاصة تدعيم المراكز التي سنكتشف وجود نقص بها.

وحول حظوظ الفرق الأربعة في دور قبل نهائي بطولة أبطال إفريقيا، أكد قمصان أن الفريق يسعى لتركيز بقوة خلال الفترة الحالية دون النظر للمنافسين، فالأهلي لا ينظر لغيره مهما كانت قوة المنافسة.

