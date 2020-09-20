المقاول الهارب محمد على يسب الذات الإلهية "فيديو"

بعد خطاياه التي يرتكبها المقاول الهارب محمد علي، في حق مصر والمصريين ودعواته المخربة للبلاد، تجاوزت جرائم محمد علي حدود الوطن والمصريين لتصل إلى الذات الإلهية، بعدما ظهر في بث مباشر جديد سب خلالها الذات الإلهية قائلاً "عبد.... ". وجاء بالفيديو " بيعايرونى بالدبلوم ودى الشهادة اللى عملتها الحكومة من أيام جمال "عبد الزفت"



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