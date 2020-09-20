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فقدان اثنين بعد سيول مفاجئة في جنوب فرنسا

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فقد شخصان في جنوب فرنسا، اليوم الأحد، بعد سيول مفاجئة نجمت عن عواصف أدت إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق من تلال سيفين شمالي مدينة مونبلييه.

 

وحشدت أجهزة الطوارئ طائرات هليكوبتر و700 شخص لمساعدة السكان الذين تضرروا من السيول التي أدت أيضا إلى إغلاق طرق وقطع الماء والكهرباء عن بعض المناطق.

 

وتوجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إلى المنطقة المنكوبة، وقال إنه تم إنقاذ نحو 50 من مياه السيول وتوفير مأوى عاجل لنحو 420 آخرين. 


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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