زلزال بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر يضرب وسط تركيا

أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر هز اليوم منطقة فى وسط تركيا، وفقا لخبر عاجل لـ"روسيا اليوم".

وفى وقت سابق قتل شخص وأصيب 3 آخرون جراء اصطدام قطارى شحن، فجر اليوم السبت، بولاية ملاطية وسط تركيا، وأفادت مصادر أمنية، أن الحادث وقع قرب حي "كمر كوبرو" التابع لقضاء "بطال غازى" بولاية ملاطية.

وأوضحت بحسب "روسيا اليوم" أن فرق الأمن والإسعاف والإنقاذ، توجهت إلى مكان الحادث فور الإبلاغ عنه، وأشارت المصادر إلى مقتل شخص واحد، وإصابة 3 آخرين بجروح، جراء التصادم.

وأضافت أن أحد عمال القطار ما زال مفقودا، وأن فرق الإنقاذ أطلقت عملية بحث للعثور عليه.

