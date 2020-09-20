قال الجيش الليبي، إنه يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن وليس للميليشيات الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف الجيش الليبى، أن عودة إنتاج النفط لقطع الطريق على "الإخوان"، متابعا: لسنا طرفاً في التجاذبات السياسية الحالية.
وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، أنهم فتحوا خط حوار مع المجلس الرئاسى بطرابلس لحل الإشكاليات التى تواجهها الأزمة الليبية.
وأضاف المسمارى أن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزى، حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة.
وأوضح المسمارى، أن الميليشيات والسراج هم وحدهم من يقفون ضد استئناف تصدير النفط.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجيش الليبى: يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن وليس للميليشيات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.