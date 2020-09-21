أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 / 9 / 2020

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يرفض رفع قيمة صفقة يوسف البلايلي عن 2 مليون يورو ،ووزارة الرياضة تدعم مؤمن زكريا ماليا و توافق على إجراءات الأهلى .

الأهلي يرفض رفع قيمة صفقة يوسف البلايلي عن 2 مليون يورو

رفض مسئولو النادى الأهلى رفع قيمة المقابل المالى للتعاقد مع الجزائرى يوسف البلايلى، لاعب أهلى جدة، عن مليونى يورو، وذلك خلال المفاوضات التى تمت على مدار الأيام الماضية لضم اللاعب الجزائرى للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل.

7 ملايين جنيه مكافأة فايلر وجهازه الأجنبى بعد فوز الأهلي بالدورى

يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على مكافأة شهرين بعد تتويج الفريق ببطولة الدورى الممتاز، وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.

أمير مرتضى يوضح تفاصيل وتطورات ملف المدرب الأجنبى للزمالك

أوضح أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن كل الأخبار المتداولة حول التعاقد مع مدير فنى جديد ليست صحيحة بعد انتشار العديد من الأنباء حول ذلك الملف فى الساعات الماضية، قائلا: "نحن فى مرحلة التفاوض مع أكثر من مدير فني أجنبى لتولي مسئولية الفريق الفترة القادمة والإعلان خلال الأيام القادمة عن طريق إدارة النادي، أتفهم قلق الجماهير ولكن واجبنا هو التركيز على اختيار الأنسب لهذه المرحلة الصعبة".

طبيب الاسماعيلى يؤكد إصابة باهر المحمدى بقطع فى غضروف الركبة

كشف أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبي لنادي الإسماعيلى، حقيقة تجدد إصابة باهر المحمدى، قائد ومدافع الدراويش، وإصابته بقطع في غضروف الركبة، مؤكدًا خلال تصريحات تليفزيونية: "بالفعل باهر المحمدى يعانى من قطع في غضروف الركبة وخضع للجراحة"، وتابع: "باهر استعجل في المشاركة ولكن كان لديه روح لمساندة ودعم زملائه وخدمة الفريق بقدراته ومشاركاته".

محمد إبراهيم ضمن حسابات المنتخب أمام توجو

اقترب محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة من التواجد في صفوف منتخب مصر الأول ، خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل في مباراتي توجو بالجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون ، في حالة إستمرار تألقه مع مصر المقاصة بعد المستوي المميز الذى ظهر به اللاعب خاصة بعد العودة من التوقف بسبب إنتشار فيروس كورونا .

وزارة الرياضة ندعم مؤمن زكريا ماليا و توافق على إجراءات الأهلى

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن الوزارة تدعم مؤمن زكريا لاعب النادى الاهلى ،و الذى تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية ، تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالي ، على أن يكون الدعم بطريقتين ، الطريقة الأولى أن يتم الموافقة على كل الإجراءات التي يتخذها النادى الأهلى لدعم اللاعب ، قائلا : اى إجراءات من النادى تخص دعم مؤمن زكريا موافقون عليها ". Advertisements أحمد الشناوى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها في الثامنة من مساء غدًا الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز، وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوى حارس المرمى الذى غاب عن فريقه منذ مواجهة الزمالك بسبب الإصابة، كما تشهد القائمة عدة غيابات أبرزها رجب بكار المستبعد لأسباب غير فنية، ودودو الجباس مهاجم الفريق.

اتحاد الكرة يتراجع ويقرر صعود الأول والثانى بدورى الدرجة الرابعة

تراجع مسئولو اتحاد الكرة، عن قرار صعود فريق واحد فقط لدورى الدرجة الرابعة، حيث سيتم الرجوع لشروط المسابقة بصعود الأول والثانى، حيث كان أكد أمير قيصر المدرب العام لنادى المجد بالإسكندرية أن ناديه يشعر بالظلم بعد قرار اتحاد الكرة باقتصار الصعود لدورى الدرجة الرابعة على فريق واحد فقط.

المصرى البورسعيدي يشكو سعيدو سيمبوري فى الفيفا

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، برئاسة سمير حلبية، تقديم شكوى ضد لاعب الفريق البوركيني سعيدو سيمبوري، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عودته لبلاده وانقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق، ومن جانبه أكد محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة المصرى ، أن إدارة النادى فى صدد تقديم شكوى إلى الفيفا ضد اللاعب البوركيني فى حال عدم عودته إلى المران خلال الـ 48 ساعة القادمة ، مشيراً إلى أنه تم إرسال التأشيرة وإنهاء كافة إجراءات السفر، ولكن اللاعب ما زال يماطل في العودة دون إبداء أسباب.

الخطيب يترأس بعثة الأهلي فى المغرب لمواجهة الوداد بدورى أبطال أفريقيا

يترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة فريق الكرة فى المغرب لمواجهة الوداد المغربي فى بطولة أفريقيا، واستقر مجلس الإدارة على تكليف محمود الخطيب برئاسة بعثة الفريق فى رحلة المغرب التى سيسافر لها الفريق عبر طائرة خاصة.