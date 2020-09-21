وكيل مالانجو : نمتلك عروض أوروبية والاختيار بين الأهلي والزمالك صعب

تحدث فوستينو ماكانديلا، وكيل اللاعب مالانجو، مهاجم فريق نادي الرجاء المغربي، عن حقيقة تلقى اللاعب عروض من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وقال ماكانديلا في تصريحات تليفزيونية : "هناك بعض الوكلاء طلبوا مني إرسال تفويض من أجل تسويق اللاعب في مصر ولكنني رفضت نهائيًا"، وتابع: "مالانجو يمتلك عروض أوروبية في الوقت الراهن ونتعامل فقط بالعروض الرسمية".

وأوضح: "أما بالنسبة لمفاضلة اللاعب بين الأهلي والزمالك فهي مقارنة ومفاضلة صعبة للغاية"، كما تحدث فوستينو ماكانديلا، عن حقيقة تلقى اللاعب عروض رسمية من النادي الأهلي أو الأندية المصرية، وقال ماكانديلا : "اللاعب لم يتلقى أية عروض رسمية حتى الآن سواء من النادي الأهلي أو من أي نادي مصر أخر.

وأضاف وكيل اللاعب : "لا يوجد عروض رسمية ولكن هناك مفاوضات شفوية من قبل النادي الأهلي عن طريق بعض الأشخاص"، كما تحدث فوستينو ماكانديلا، وكيل اللاعب مالانجو، مهاجم فريق نادي الرجاء المغربي، عن سعر بيع المهاجم المخضرم في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وقال ماكانديلا : "لم يتم تحديد سعر بيع اللاعب وسعر الـ5 مليون جنيه أمر غير صحيح"، وتابع: "مالانجو لم يحدد وجهته وهو يتلقى عروض أوروبية وبعد انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا سيتم البت في موقف اللاعب سواء باستمراره في الرجاء أو الرحيل إلى نادي أخر".



