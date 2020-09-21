ضبط المتهم الثالث بالتنمر بمسن والقائه بترعة

نجحت اجهزة الامن في ضبط المتهم الثالث فى واقعة تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى وأن مرتكبى الواقعة هم (3 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة)، وضبط إثنان منهم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة المُشار إليها بالإشتراك مع المتهم الهارب. ونجح فريق البحث الجنائى المشكل لضبط المتهم الهارب فى ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



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