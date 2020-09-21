استمرارا لفضح قنوات الإخوان والقناة القطرية نفسها، واستمرارا لسقوطها إعلاميًا وعرض فيديوهات مفبركة حول التظاهرات فى مصر، عرضت قناة الجزيرة، فيديو يكشف كذب قنوات الإخوان ومزاعم خروج مظاهرات فى قرية الكداية بالجيزة، حيث أكد الأهالى عدم وجود أى مظاهرات ونفوا أى وجود للإخوان داخل قريتهم وأنها مجرد خناقة استغلها أعداء الوطن فى ترويج الشائعات حول قريتهم.
وأكد الأهالى تأييدهم للرئيس السيسى واستقرار الدولة المصرية، مرددين هتافات تحيا مصر يحيا السيسى.
وكان دشن رواد موقع تويتر، هاشتاج "محدش نزل" وتصدر الترند المصرى، يوم الأحد، للسخرية من فشل الإخوان فى الحشد للتظاهرات اليوم الأحد، وللرد على دعوت الفوضى التى أطلقتها الجماعة الإرهابية، والتى قوبلت برفض شديد من بين أطياف المجتمع المصرى ككل، الذى يرفض الفوضى.
وغرد رواد تويتر على الهاشتاج، للسخرية من الدعوات الفاشلة، وفشل الحشد للتظاهر وتنفيذ مخططات الفوضى، وقال أحد المغردين: "الخونة عارفين لو نزلوا هايضربوا بالجزم الشعب المصرى كله مع السيسي حبيب قلب المصريين افهموا بقى ياأغبياء بنحبك ياسيسي وكلنا معاك لأخر العمر".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كلاكيت تالت مرة.. الجزيرة تعترف بفبركة مشاهد التظاهرات داخل مصر.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.