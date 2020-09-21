فضيحة جديدة.. "ميدان الشون" يكشف كذب وفبركة الجزيرة لفيديو مظاهرات المحلة.. فيديو

يواصل تنظيم الإخوان الإرهابى، بث الأكاذيب وفبركة الفيديوهات، حيث سقط فى فضيحة جديدة بفبركة فيديوهات قديمة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك، مدعين كذبا أنها مظاهرة للمواطنين فى المحلة، وهو ما كشف عن كذبه "ميدان الشون" الخالى من أى مظاهرات.

وكشف ميدان الشون بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، كذب وادعاءات وفبركة الجماعات الإرهابية، فيما بثته القنوات الإخوانية الإرهابية، حيث قاموا بنشر فيديوهات مفبركة للميدان بوجود مظاهرات وأعداد كبيرة من المواطنين.

وفضح الميدان الخالى، الادعاءات الباطلة من الجماعة الإرهابية وقنواتها المشبوهة، والتى تحاول النيل من مصر ودعوات التخريب وإسقاط مصر، فقاموا بفبركة فيديوهات قديمة تظهر فيها ساعة فى الميدان تم إزالتها منذ أكثر من 6 أشهر وتم توسعة الطريق ورصفه ولا توجد ساعة بالميدان تماما، كما أن الفيديوهات المنشورة لمشجعى فريقى الأهلى والزمالك.

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