ضبط مركز تعليمي لترويجه شهادات دراسية مزورة

نجحت اجهزة الامن في ضبط مركز تعليمى وهمى بالشرقية لترويج شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية بخلاف الحقيقة إستمراراً للجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم إنشاء كيانات تعليمية وهمية وإستخدامها فى إصدار شهادات دراسية تخصصية بدرجات علمية وهمية .. فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (مقيم بالشرقية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الشرقية وإتخذ من مقرها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية، والإدعاء بكونها ستمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بمرتبات مجزية بالداخل والخارج ، وقيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية فى المجالات والتخصصات المشار إليها وتمكن من خلال ذلك إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (3: 5 الآف جنيه) عن الشهادة الواحدة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه بمقر الكيان الوهمى بالشرقية وعثر بحوزته على (143) شهادة دراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية تفيد حصولهم على دراسة المواد النظرية والعلمية بأحد الأقسام وكلاشيهات منسوبة لعدد من الجهات "مزورة بالكامل" (18) شهادة باللغة الأجنبية بأسماء مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات ممهورة بخاتم الجامعة تفيد حصولهم على دورات فى أحد المجالات ومرفق بهم عدد (3) شهادات ترجمة منسوب صدورها لإحدى الكليات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية"مزورة بالكامل" و (6) إثبات قيد بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وتُفيد بأن المذكورين مقيدين بالمركز لتأجيل الخدمة العسكرية "مزورة بالكامل"و (8) كلاشيه مقلد يُستخدم فى تزوير الشهادات الدراسية جهاز حاسب آلى بمشتملاته، بفحصه فنياً تبين أنه محمل عليه (إستمارة بيان حالة فصل لطالب خالية البيانات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مُعد للتزوير" - عدد 2 بصمة خاتم شعار الجمهورية – مجموعة من الشهادات المنسوب صدورها لجامعات مختلفة بأسماء أشخاص مختلفة وللمركز الوهمى "محل الضبط" - صور بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة)ومجموعة من الكارنيهات الصادرة عن الكيان الوهمى "محل الضبط" بأسماء الطلبة المقيدين بها وموضح بها الفرقة والشعبة المقيد عليها.