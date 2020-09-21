طوارئ بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. المحافظ يجتمع بالقيادات التنفيذية لوضع خطة المواجهة.. ومناشدات للمواطنين بإخلاء بعض...

شهدت محافظة البحيرة، إستعدادات مكثفة لمواجهة إرتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام المقبلة خاصة بالمناطق المتأخمة لفرع النيل برشيد، تزامناً مع إحتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل.

وأكدت مصادر مطلعة، إلتقاء اللواء هشام أمنة محافظة البحيرة، بالقيادات التنفيذية للوقوف على درجة الإستعداد الخاصة بأزمات إرتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وقامت محافظة البحيرة، بارسال مخاطبات رسمية لرؤساء الوحدات المحلية بشكل رسمى لإتخاذ الإجراءات الإحترازية بشأن إرتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة، مما قد يؤدي غرق مناطق مختلفة خاصة بالمناطق المتاخمة لنهر النيل فرع رشيد.

وتضمنت المخاطبات تكليف الوحدات المحلية خاصة بمراكز كوم حمادة، وإيتاي البارود، وشبراخيت، والرحمانية، والمحمودية، ورشيد، بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية، الموجودة على أراضي الدولة، والمعتدى عليها من قبل المخالفين، وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظاً على أرواح المواطنين.

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وجاء فى نص المنشور الموجه من محافظة البحيرة الى الوحدات المحلية، "في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامناً مع إحتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من إرتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، يتم إتخاذ اللازم فوراً نحو إخلاء جميع المباني، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان.

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة رشيد بنشر تحذير على صفحتها على موقع " فيس بوك"، ناشدت فيه المواطنين باخلاء المبانى الواقعة على أراضى طرح النهر وأصحاب الأقفاص السمكية نظرا لإرتفاع منسوب نهر النيل، مما يؤدى تعرض المبانى والمزارع وحظائر المواشى للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل.

كما قامت الوحدة المحلية، بالدفع بسيارات عليها مكبرات صوت تجوب الشوارع لتحذير المواطنين من مغبة إرتفاع منسوب مياه نهر النيل وأثاره على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

