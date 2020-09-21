خبير بشئون حركات الإرهاب يكشف 3 خطوط تعتمد عليها الإخوان فى تحركها ضد مصر

كشف عمرو فاروق، الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لديها ثلاثة خطوط عريضة تتحرك فيها ضد الدولة المصرية ، موضحا في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الإخوان الإرهابية تعتمد على الجهاد السياسى ، والمسلح ، والجهاد الإلكتروني، لافتا إلى أن جماعة الاخوان ، توظف الإعلام المعادي والسوشيال ميديا لتحقيق أهدافها .

وأضاف فاروق ، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعلم تماما أن الشعب المصرى ـ لن يستجيب لدعواتها ولكنها تحقق عبر ذلك عدة أهداف، منها استقطاب نفسى لبعض الدوائر الاجتماعية، واستنزاف مؤسسات الدولة ، موضحا أن تاريخ الانشقاقات داخل جماعة الإخوان بدأ منذ بداية عهد الجماعة مع حسن البنا مؤسس التنظيم، مشيرا إلى أن معظم الخلافات داخل الإخوان كانت خلافات تنظيمية وليس فكرية، وبالتالي كل المنشقين عن الاخوان لديهم مشكلة خاصة مع التنظيم وليس أزمة فكرية.

وأضاف الباحث في شئون الحركات الإرهابية ، أن ما تشهده الجماعة خلال الفترة الراهنة هو أعنف أزمة داخلية مرت عليها في تاريخها، لأن هناك انشقاقات في القواعد التنظيمية بشكل متصاعد وليس على مستوى قيادات الصف الثانى ، مؤكدا أن قواعد الإخوان أصبح لديها موقف واضح من قيادات الإخوان ومن يدير الجماعة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الجماعة تلقت ضربات على مدار السنوات الماضية من سقوط شعبى وضربات تنظيمية وانشقاقات.

