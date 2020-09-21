دييجو مارادونا يحتفل بعيد ميلاد نجله بصور من الذكريات: بالرغم من هذا الوباء نحن معاً

حرص أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله ماردونا جونيور، الذي يوافق اليوم، حيث نشر صور تجمعهما من دولاب الذكريات قبل تفشي ازمة وباء تفشي فيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

وظهر مارادونا مع نجله في الصور التي نشرها وهما في إحدى اللقاءات، وكتب قائلاً "بالرغم من تفشي الوباء، والمسافة ورغم كل شيء، دايماً معاً، عيد ميلاد سعيد لأبني".

وكان قد أشاد مارادونا، بمنتخب محاربى الصحراء الجزائرى، خلال المباراة التى أقيمت منذ 41 عاما، وتحديدا مباراة الدور ربع النهائى لبطولة كأس العالم للشباب عام 1979 فى اليابان، وقال إن أفراد المنتخب الجزائرى لعبوا بشكل جيد رغم الخسارة القفيلة.

ونشر مارادونا عبر حسابه على انستجرام، صور من المباراة التى أقيمت منذ 41 عاما، قائلا: "فى ربع نهائى كأس العالم للشباب 1979 لعبنا ضد الجزائر، لقد لعبوا بشكل جيد لكننا تمكنا من التغلب عليهم 5-0، أعتقد أنها كانت المباراة الثامنة الوحيدة التى لم تدخل فى الوقت الإضافى".

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