كوريا الجنوبية تسجل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23,045 إصابة.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة إلى أقل من 100 إصابة في يوم أمس الأحد(82 إصابة) لأول مرة منذ يوم 13 أغسطس(56 إصابة). وظل العدد أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم.

ومن بين الـ 70 إصابة الجديدة، كانت هناك 55 إصابة محلية و15 إصابة وافدة من الخارج.



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