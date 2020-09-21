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المتهم بإلقاء مسن فى ترعة بسوهاج يعترف بارتكاب الواقعة لوضعها على تيك توك

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اعترف المتهم الثالث بالتنمر من مسن وإلقائه بترعة فى سوهاج، بعد القبض عليه، بارتكابه للواقعة مع اثنين آخرين سبق ضبطهما، بهدف توثيق الواقعة بالفيديو ووضعها على تطبيق تيك توك، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ونجحت الشرطة فى القبض على المتهم الثالث "الأخير" فى واقعة التنمر من مسن وإلقائه فى ترعة بسوهاج، وذلك بعدما توصلت جهود أجهزة الأمن لمكان اختبائه.

جاء ذلك استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية "التيك توك" يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجارى المائية وقيام أحدهم بدفعه، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى، وأن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة، وضبط اثنين منهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم ثالث هارب.

ونجح فريق البحث الجنائى المشكل لملاحقة المتهم بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج فى تحديد مكان اختبائه وإيفاد مأمورية أمنية نجحت فى القبض عليه، واعترف بارتكابه الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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