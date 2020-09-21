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أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 درجة

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم  الاثنين ، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة  رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا ، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية .

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين 

 

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 القاهرة العظمى  34 درجة والصغرى 23 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

 

وشهد أمس الأحد، شبورة مائية صباحا و طقس مائل للحرارة  رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا،  فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا ،  ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

 

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط غربا ، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية.

 

 

 


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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