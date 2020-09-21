الأهلى يعقد مفاوضات مزدوجة لتدعيم الجبهة اليمنى.. بعد ظهور العملاق الفرنسى

لا زالت إدارة النادى الأهلى تكثف جهودها لتدعيم الجبهة اليمنى فى الموسم الجديد، بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن الفريق بنهاية الموسم الجارى وتوقيعه لبيراميدز لمدة 3 مواسم.
ويعد كريم فؤاد ظهير أيمن نادى النجوم المعار لإنبى أحد الخيارات المهمة لتدعيم الجبهة اليمني، إلا أن الإدارة الحمراء مطالبة بإنهاء مفاوضات مزدوجة لضم اللاعب، خاصة بعد تلقيه عرضا مغريا من أحد أكبر الأندية الفرنسية.
شهد مران الأهلى استمرار غياب الحارس على لطفى والذى أصيب بفيروس كورونا الأمر الذى أبعده عن التدريبات والمباريات طوال الفترة الماضية.
واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف، ويستعد الأهلى لمواجهة مضيفه نادى مصر بعد غدٍ الأٔربعاء على ستاد الكلية الحربية فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.
ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).
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