تامر حسنى ينقذ عمر كمال من الحجز فى تونس.. اعرف الحكاية

كشف المطرب عمر كمال تفاصيل الأزمة التى واجهته خلال رحلته الأخيرة إلى تونس، والتى كانت ستنتهى باحتجازه هناك، لولا تدخل النجم تامر حسنى والفنان إيهاب توفيق.

وقال عمر كمال، فى تصريحات تلفزيونية، إنه حدثت مشادة كلامية كبيرة عقب حفله الأخير، إذ قام متعهد الحفل باقتحام المسرح بشكل مفاجئ أثناء غنائه، لتقديم حسن شاكوش، وكان تصرفا غريبا لافتا إلى أن حسن شاكوش أخ وصديق ولا يوجد أى خلاف معه على الإطلاق، لكن الأزمة في تصرف المتعهد واقتحامه المسرح، وبعد الحفله سحب المتعهد جواز السفر، وتم تهديده بمنعه من مغادرة البلاد وتأدية الحفلات في تونس، تواصل على الفور النجم مع تامر حسني والفنان إيهاب توفيق وتدخلا وأنهيا الأزمة سريعا، موجها الشكر لهما لتدخلهما ومساعدته.

يطرح عمر كمال، ديو جديد يجمعه بـ أورتيجا في أول تعاون بينهما بعد انفصال أورتيحا عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا، بعدما ظهر اسمهما على الساحة وحققا نجاحا معا، والأغنية تحمل اسم "قمر 14"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندى وخليل، ومن المقرر طرحها يوم الخميس المقبل.

Advertisements

وكان المطرب عمر كمال أحيا حفلا غنائيا مؤخرا، يأتى ذلك بعد تقديمه لحفل ضخم بدولة تونس بمشاركة مطرب المهرجانات حسن شاكوش،

وقدم كمال خلال الحفل عددا كبيرا من أغانى المهرجانات التى لمع فيها بعدما قدمها بمشاركة حسن شاكوش، منها "بنت الجيران" و"عود البطل"، وأخيرا "هنعمل لغبطيطا"، وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى طرح مؤخرا مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش أحدث أغنياتهما "هنعمل لغبطيطا"، التى طرحاها عبر قناة عمر كمال على يوتيوب، الأغنية تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين المطربين الشعبيين، ونقابة المهن الموسيقية.

