تطورات حالة جمال يوسف.. عدم القدرة على تناول الأطعمة وتحسن النطق

شهدت الأيام الماضية تحسنا فى حالة الفنان جمال يوسف الذى أصيب بسرطان البلعوم الأنفى قبل 5 أشهر، حيث بدأ فى العلاج بالخضوع لـ 35 جلسة إشعاع وهذا أثر على البلع والأحبال الصوتية وظهر ذلك فى صعوبة التحدث وعدم وضوح كلامه بشكل كامل، إلا أنه فى الأيام الماضية وبعد الاستشفاء أصبح يتحدث بشكل أوضح من السابق.

ويعانى جمال يوسف من عدم القدرة على تناول الأطعمة ويكتفى بشرب السوائل على مدار الثلاثة الماضية وذلك كان له أثراً كبيراً في فقدانه الكثير من وزنه وظهوره بشكل نحيف مؤخراً، إلا أنه ينتظر نتيجة جلسات الاشعاع التي أجراها لمعرفة آخر تطورات إزالة الورم حتى يستكمل مرحلة الاستشفاء ويعود لممارسة حياته الطبيعة مرة أخرى.



جمال يوسف

وكان الفنان جمال يوسف قد كشف لـ"اليوم السابع" أنه اكتشف المرض فى شهر أبريل الماضى وقال "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك فى شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت اصابتى بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

وأضاف يوسف: "اتجهت للنقابة، وربنا يجازيه خير ويباركله الدكتور أشرف زكى، دا مش بنى دا ملاك، وقف جنبى وبعتلى دكتور أورام قالى لازم ناخد جلسات كيماوى ونعمل 35 جلسة إشعاع، وبعد ما اخدتهم أثروا على البلع والأحبال الصوتيه علشان كدا صوتى مش واضح أوى".

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واستكمل حديثه موجها فيه الشكر لكل الفنانين الذين وقفوا بجانبه وقال: "انا متشكر لكل الناس اللى دعت لى ربنا يجازيهم خير، وبشكر أستاذى الفنان الكبير محمد صبحى هو مش استاذى بس هو أبويا، بشكر أيضاً الفنانة نشوى مصطفى والفنانة وفاء عامر والفنانة حنان سليمان لأنهم وقفوا جنبى وكتر خيرهم عرفونى معنى الزمالة".

وتابع :" بشكر أخويا أوصديقى الفنان ايهاب فهمى والفنانة نهال عنبر والفنانة عفاف رشاد، ومتشكر لكل الناس اللى دعت لى، وأنا ليا طلب من المتابعين والجمهور والأصدقاء أدعولى ربنا ياخد بايدى ولو مليش نصيب أكون موجود وأرح لربنا ربنا كبير، أنا مش خايف من الموت أنا سايب أمرى لله لأن الموت ميخوفش اللى يخوف وقفة البنى آدم قدام ربنا بس خايف أكون واقف قدام ربنا وعليا اخطاء، أنا بستغفر ربنا كل شوية، والحمد لله على كل حال".

