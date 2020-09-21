لجنة الانضباط تقرر منع مرتضى منصور من ممارسة النشاط لمدة 6 مباريات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سيد بندارى، الفصل فى التقارير والشكاوى المقدمة إليها على النحو التالي: أولا: منع السيد/ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه. ثانيا: توبيخ السيد/ كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبة حال تكرار المخالفة. Advertisements ثالثا: إيقاف السيد/ محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة لمدة مباراة والسيد/ حسام نور الدين رئيس المركز الإعلامي بالنادي 3 مباريات. رابعا: حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعة من اللجنة ضد بعض العاملين بالفريق والإبقاء على العقوبات كما هي.



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