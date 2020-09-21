إصابة 5 أشخاص فى حادث طعن قرب روضة أطفال جنوبى الصين

أصيب خمسة أشخاص، اليوم الاثنين، فى حادث طعن بالقرب من روضة أطفال فى مدينة قوانغتشو، بمقاطعة قوانغدونغ، جنوبى الصين، وذكرت سلطات المقاطعة- في بيان اليوم- أن الحادث وقع عند بوابة روضة أطفال في حي (فانيو) بمدينة (قوانغتشو) حوالي الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون الخوض في تفاصيل حول مدى خطورة إصابتهم.

وأضافت السلطات أنه تم احتجاز المشتبه به، فيما يجرى حاليا تحقيقا؛ للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.



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