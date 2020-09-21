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انقطاع مياه الشرب غدا عن 11 منطقة بالقاهرة لمدة 18 ساعة

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تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة، غدا الثلاثاء، انقطاع فى مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ غدا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظراً لتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.

 

وأشارت محافظة القاهرة، إلى أن شركة مياه الشرب، أكدت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الألف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة" لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء، نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس، ما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم.

   

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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