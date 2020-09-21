زوجة الشهيد السواركة: الإخوان جماعة خائنة لا تعرف قيمة الوطن

قالت عايدة السواركة، زوجة الشهيد البطل محمد سلمي السواركة، إن "جماعة الإخوان لا تعرف قيمة الوطن ولا الوطنية، هى جماعة إرهابية لا تعرف الأوطان، والخيانة فى دمهم منذ قديم الأزل، وتحاول بشتى الطرق إشعال الفوضى فى البلاد".

وأضافت زوجة الشهيد، فى حديثها لـ"اليوم السابع"، أن "هذه الجماعة الإرهابية لا تنظر للدول التى انهارت حولنا وحل عليها الدمار والخراب، فهم يريدون أن تنهار مصر، لكن هيهات لهم، فمصر باقية صامدة قوية".

وعن سر رفض المصريين الاستجابة لدعوة الإخوان بالتظاهر، أكدت زوجة الشهيد، أن المصريين تعلموا الدرس جيداً، ويدركون أن هذه الدعوات الواهية تهدف للدمار والخراب، وأنهم يريدون الرقص على جثث الوطن.

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وأوضحت زوجة الشهيد، أن مصر تشهد مشروعات ضخمة وإنجازات فى كافة المجالات، الأمر الذى يستلزم معه تضافر كافة الجهود، والوقوف صفاً واحد خلف الوطن، لاستكمال عملية البناء والتشييد، وأن جماعة الإخوان جن جنونها بسبب هذا الإنجاز والإعجاز الذى تشهده مصر حاليًا.

ويذكر أن اللواء محمد سلمى السواركة من قبيلة السواركة بسيناء ومن أبناء مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، وقد ولد فى 15 يوليو 1962 والتحق بكلية الشرطة عام 1980 وتخرج منها عام 1984، وعمل فى محافظة قنا لمدة عام، وعاد بعدها إلى شمال سيناء ليعمل فيها حتى استشهاده فى 25 يوليو 2014.

