قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل، تأجيل مباريات الجولتين 19 و20 للمجموعة الأولى بالقسم الثاني لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المجموعة.
وتأجلت مباريات الجولة 19 التي كان مقررا إقامتها الجمعة 25 سبتمبر لتقام السبت 26 سبتمبر الجاري، وستكون مبارياتها بين الإعلاميين والألمونيوم، ديروط وبترول أسيوط، الفيوم وبني سويف، تليفونات بني سويف والمنيا، البنك الأهلي وسوهاج، الشبان المسلمين بقنا وطهطا.
أما مباريات الجولة 20 التي كان من المقرر لها يوم الأربعاء 30 سبتمبر، فتأجلت لتقام الخميس أول أكتوبر، وستكون مبارياتها بين سوهاج وطهطا، المنيا والبنك الأهلي، بني سويف وتليفونات بني سويف، بترول أسيوط والفيوم، الإعلاميين وديروط، الألمونيوم والشبان المسلمين بقنا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تأجيل مباريات الجولتين 19 و20 للمجموعة الأولى بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.