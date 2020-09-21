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تأجيل مباريات الجولتين 19 و20 للمجموعة الأولى بالقسم الثاني

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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة خالد كامل، تأجيل مباريات الجولتين 19 و20 للمجموعة الأولى بالقسم الثاني لإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين فرق المجموعة.

وتأجلت مباريات الجولة 19 التي كان مقررا إقامتها الجمعة 25 سبتمبر لتقام السبت 26 سبتمبر الجاري، وستكون مبارياتها بين الإعلاميين والألمونيوم، ديروط وبترول أسيوط، الفيوم وبني سويف، تليفونات بني سويف والمنيا، البنك الأهلي وسوهاج، الشبان المسلمين بقنا وطهطا.

 

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أما مباريات الجولة 20 التي كان من المقرر لها يوم الأربعاء 30 سبتمبر، فتأجلت لتقام الخميس أول أكتوبر، وستكون مبارياتها بين سوهاج وطهطا، المنيا والبنك الأهلي، بني سويف وتليفونات بني سويف، بترول أسيوط والفيوم، الإعلاميين وديروط، الألمونيوم والشبان المسلمين بقنا.

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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