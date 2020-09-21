أهالى العياط يفضحون أكاذيب إعلام الإرهابية: إحنا مع الدولة وفيديوهاتكم مفبركة

لا زالت جماعة الإخوان تروج الأكاذيب والإشاعات حيث اعتمدت على نشر فيديوهات قديمة للادعاء بوجود مظاهرات فى الشوارع، واستعانوا بفيديو مفبرك يروجوا لمظاهرات في العياط، وادعاء كونها مظاهرات لعناصر الجماعة الإرهابية.

إلا أنه على أرض الواقع بمنطقة العياط، تبين أنه لا توجد أي مظاهرات ، أو أي تجمعات خرجت على الاطلاق، وأن ما تروجه قنوات الجماعة الإرهابية ليسه له أي أساس من الصحة على أرض الواقع.

Advertisements

وقال أهالى العياط أنهم يقفون مع الدولة ، واستقرارها ، وأكدوا ان ما تبثه قنوات الجماعة الإرهابية عبارة عن فيديوهات مفبركة لاوجود لها ، وأن الاهالى يعمون التنمية والاستقرار في الدولة.



