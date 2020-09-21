الزمالك يتمم اتفاقه مع الأرجنتينى كالديرون وخطوة تفصله عن قيادة الفريق

أتم مسئولو نادى الزمالك، الاتفاق مع الأرجنتينى جابريل كالديرون، المدير الفنى الأسبق لفريق الهلال السعودى، حول كل تفاصيل استقدامه لقيادة الفريق ومنها الأمور المالية الخاصة به ومعاونيه الذى سيقوم باستقدامهم حيث تم التواصل معه فى الساعات الماضية بإنه سيتم اتخاذ القرار النهائى بشأنه وإخطاره بقرار مجلس إدارة النادى فى هذا الشأن بعد الاتفاق معه حول كل التفاصيل انتظارًا لحسم استقدامه من عدمه من قبل مجلس النادى الأبيض، حيث يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك نحو حسم هوية المدرب الجديد للفريق بشكل نهائى فى الساعات المقبلة.

يمتلك كالديرون صاحب الـ60 عاماً، سيرة ذاتية كبيرة حيث بدأت رحلته بتدريب كان الفرنسي مع نهاية التسعينيات، ثم قيادة لوزان السويسري، ومنتخبات عمان والسعودية والبحرين ثم عمل فى الدوري السعودي وتولى قيادة الهلال والاتحاد بخلاف تجارب فى الإمارات مع الوصل وبني ياس إلى جانب تجربة مع ريال بيتيس الذى لعب بقميصه إضافة إلى تجربته الأخيرة مع برسبوليس الإيرانى.

ووضعت إدارة نادى الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، هدفاً رئيسياً فى مفاوضاته لاختيار المدير الفنى الجديد الذى سيخلف باتريس كارتيرون الذى رحل عن قيادة الفريق لقيادة التعاون السعودى ليتم تعيين طارق يحيى بشكل مؤقت لحين استقدام مدرب أجنبى، وجاء فيريرا بمثابة المرشح الأول، وتبدو فرصة استقدامه ضئيلة، إلا أن الإدارة البيضاء تمسكت بتلك الفرص من أجل إعادته بعد مشواره السابق مع الزمالك الحافل بالانتصارات.

فيما علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تفاصيل المفاوضات الأخيرة مع المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول قائلا: "نبحث عن مدرب يستمر معنا لأطول فترة ممكنة، لذلك رفضنا تولى جروس المسئولية شهرين، والمدرب الجديد ينقصه الاتفاق مع مساعديه لكنه وافق على قيادة الزمالك من جديد، كما نمتلك خططا ومدربين احتياطيين لعدد كبير ليسوا أقل من الرئيسي"، وأوضح مرتضى منصور أن الزمالك يسعى إلى الإعلان اليوم عن المدرب الجديد للفريق، مطالبًا الجماهير بعدم القلق بشأن مستقبل الفريق.

