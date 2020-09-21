وزير الحج السعودى يكشف تفاصيل عودة العمرة تدريجيا عبر الحلول التقنية والتطبيقات الإلكترونية.. تطبيق "اعتمرنا" يخدم معتمرى الداخل...

أكد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، أن المملكة العربية السعودية ستعتمد في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة على الحلول التقنية التي تمكن الشركات والمؤسسات من تسويق الخدمات عالميا ومحليا، وذلك أثناء حديثه في الملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر، وأكد وزير الحج أن العودة ستكون عبر حلول تقنية تمكن الشركات والمؤسسات من تطوير خدماتها، وهذه الحلول تتمثل في تطبيق "اعتمرنا"، وتابع: "وهنا يأتي دور مؤسسات وشركات العمرة لتسويق البرامج للمواطنين أو القادمين من خارج المملكة".





وأشار وزير الحج والعمرة إلى أنه سيكون هناك أكثر من 30 شركة محلية وعالمية يمكن التعامل معها، مشيرا إلى توفير المسار الإلكتروني لهذه الشركات لتتمكن من تقديم الخدمات ومتابعتها للمعتمرين.

وأكد الوزير السعودى وقوف وزارة الحج والعمرة مع المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، خصوصا في هذه المرحلة وفي مرحلة التحول المؤسسي والتي ستجعل من شركات ومؤسسات العمرة كيانات اقتصادية قوية وذات خدمات تخصصية عالية الجودة.

وأشار إلى أن شركات العمرة تخدم نحو 16 مليون معتمر من الداخل من المواطنين والمقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ومعتمري الخارج.

وأردف قائلا: "نطمح إلى خدمة 30 مليون معتمر سنويا بحلول عام 2030".

من جهته أكد نائب وزير الحج والعمرة السعودى أن منظومة الحج والعمرة لا تقتصر على الخدمات الأساسية التي تقدم لضيوف الرحمن، حيث يتواجد محتوى ضخم من الخدمات التي يمكن أن تقدم من قبل القطاع الخاص مثل الخدمات المساندة واللوجستية وغيرها، و التي ستكون لها دور كبير في تحقيق مستهدفات الرؤية.

وأضاف: الاندماجات والاستحواذات في قطاع العمرة ستخفف بشكل كبير التكاليف التشغيلية وستساهم في زيادة كفاءة التشغيل وتنوع الخدمات المقدمة مع زيادة الأصول والقدرات المالية.

Advertisements

بدوره قال هشام كعكي نائب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيس غرفة مكة: شرف الله المملكة بخدمة الحجاج والمعتمرين وعلى القطاع الخاص أن يراعي ذلك عند تقديم الخدمات ويعمل دائما بابتكار وإبداع وتطوير لرفع جودة الخدمات المقدمة.

وخلال كلمته بالملتقى الافتراضي الثاني لإثراء تجربة المعتمر تحت عنوان (التحول المؤسسي في شركات العمرة ومقدمي الخدمات للمعتمرين)، قال سعد الربيعة مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت): أطلقت هيئة منشآت بالتعاون مع برنامج كفالة و صندوق التنمية الوطنية منتج يضمن تمويل المنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة بهدف تحفيز الجهات التمويلية على تمويل القطاع.





وشدد هشام سعيد مدير عام تطوير أعمال العمرة على مجموعة من الضوابط والقواعد المُنظِمة لعملية تقديم الخدمات والتي ستساهم في توفير الخدمات التخصصية ، وتسهيل العمليات والتعاقدات واستدامة الأعمال والابتكار في قطاع الحج والعمرة.





وشدد عبد العزيز وزان وكيل الوزارة لشؤون العمرة على ضرورة توفير الشفافية الكاملة للمعتمر عند عرض وتقديم كافة الخدمات لتُسهل عليه الاطلاع قبل القدوم إلى المملكة، وتحقيق مبدأ التنافسية وتقييم الخدمات، وبالتالي ستسعى الشركات إلى تحسين تلك الخدمات مستقبلًا.

وقال عبد الرحمن بن فهد شمس مستشار وزير الحج والعمرة والمشرف العام على المحرك السعودي للحجز المركزي: "لشركات العمرة السعودية فرص استثمارية واعدة بقطاع خدمات العمرة حيث سنمكّنها من تصميم باقات متنوعة من الخدمات وتحديد مكوناتها الرئيسية لعرضها على ضيوف الرحمن".

