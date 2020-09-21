سواريز يتوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد بعد خروجه من حسابات برشلونة

توصل الأوروجوانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد على الانتقال لصفوفهم خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارى، بعد أن استبعده الهولندى رونالد كومان مدرب الفريق الكتالونى من حساباته فى الموسم الجديد، لعدم اقتناعه بقدراته ولياقته البدنية، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن لويس سواريز توصل إلى اتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد، للانتقال لصفوفهم خلال الصيف الجارى، ما سيدفع إدارة الأتليتى للتخلص من المهاجم الإسبانى دييجو كوستا.

وكان مسئولو برشلونة قد قدموا عرضا جديدا إلى لويس سواريز خلال الساعات الماضية، من أجل فسخ تعاقده مع البارسا والرحيل عن كامب نو هذا الصيف، ووفقاً لما ذكرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن برشلونة عرض على لويس سواريز تعويضًا قدره 7 ملايين يورو أى نصف راتبه فى عامه الأخير من العقد المبرم مع البارسا، لكن تم رفض العرض على الفور من قبل محامى المهاجم الأوروجوانى.

وأضافت الإذاعة أن محامين لويس سواريز لديهم أوامر من اللاعب برفض أي تعويض من البارسا يقل عن 14 مليون يورو (لا سماح بيورو واحد)، وهي ليست خدعة أو موقف تفاوضي من قبل اللاعب، ولكن إذا أراد البارسا التخلص من سواريز فسيتعين عليهم دفع كامل راتبه في السنة المتبقية من العقد.

وأكملت الصحيفة أن هناك عددا من أعضاء مجلس إدارة برشلونة، يعتقدون أن المفاوضات مع يوفنتوس أو امتحان اللغة الإيطالي الشهير ليس أكثر من ستار لتأخير رحيله عن الفريق الكتالونى. حيث كان يتمسك لويس سواريز بالبقاء داخل برشلونة، رغم أن الهولندى رونالد كومان أخطر اللاعب بأنه خارج خططه فى الموسم الجديد.

ولا يزال مستقبل الأوروجوانى لويس سواريز مُعلقاً مع تبقي 15 يوماً على إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية، وينتهى تعاقد لويس سواريز مع برشلونة فى يونيو 2021.

